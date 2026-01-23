Marcado para os dias 28 e 29 de março, na Arena Aveiro, o torneio Intercondomínios GM7 Cup 2026 promete movimentar Campinas com partidas de beach tennis que reúnem atletas de diferentes idades e níveis técnicos. A competição contempla categorias como A, B, C, D, 40+, Pais e Filhos, Duplas e Mistas, ampliando a participação de famílias e amigos. Não é preciso morar em condomínio para competir. No sábado, ao fim da tarde, o público acompanhará um sunset descontraído ao som de DJ, enquanto torcidas formadas espontaneamente vibram pelos competidores. Como não poderia ser diferente, o Grupo GM7 vai destacar as notícias do torneio e de patrocinadores nas suas telas de mídia DOOH instaladas em locais estratégicos da arena. As inscrições têm início em breve.