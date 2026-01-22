O longa disputa as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (com Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco. A cerimônia acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, com apresentação de Conan O’Brien, que retorna ao comando do evento.

“O Agente Secreto” virou assunto quente em Hollywood. O filme de Kleber Mendonça Filho conquistou quatro indicações ao Oscar 2026 e igualou o recorde histórico de “Cidade de Deus”, tornando-se um dos maiores feitos do cinema brasileiro na premiação.

Além do destaque do filme, o Brasil também aparece em outra categoria técnica: o fotógrafo Adolpho Veloso concorre ao Oscar de Melhor Fotografia pelo trabalho em “Sonhos de Trem”, ampliando a presença brasileira na lista de indicados.

Ambientado em 1977, “O Agente Secreto” traz Wagner Moura no papel de um professor que chega ao Recife fugindo de ameaças em São Paulo e tentando se reaproximar do filho. O thriller mistura tensão política, drama familiar e clima de paranoia, tendo o carnaval e a ditadura militar como pano de fundo.

Com as quatro indicações, o longa empata com “Cidade de Deus”, que em 2004 também alcançou o mesmo número de nomeações, até então inéditas para o país. No ano passado, o Brasil fez história ao vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional com “Ainda Estou Aqui”.