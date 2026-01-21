Em um dia marcado pela renúncia de Julio Casares da presidência do São Paulo e por uma operação da Polícia Civil contra ex-diretores do clube, o time tricolor foi derrotado na noite desta quarta-feira (21) pela Portuguesa, por 3 a 2, no Morumbis, em partida válida pelo Campeonato Paulista.

Todos os gols saíram no segundo tempo. Renê abriu o placar aos quatro minutos. Calleri empatou aos 30, mas o camisa 21 da Portuguesa voltou a colocar o time do Canindé em vantagem aos 38. Aos 43, Maceió ampliou. Já nos minutos finais, Calleri voltou a marcar e diminuiu o prejuízo para o São Paulo.

O resultado embala a Portuguesa, que vinha de vitória por 2 a 0 sobre o Velo Clube no último sábado, após derrotas nas duas primeiras rodadas para Palmeiras e Capivariano.