A palavra do técnico Dorival Júnior tem sido determinante para o Corinthians no mercado de transferências.

A diretoria corintiana passou a dar grande peso aos desejos e às orientações do treinador durante a janela do início do ano, prestigiando suas indicações e demandas.

Alisson determinante

A investida do Timão na contratação do volante Alisson, do São Paulo, é o principal exemplo da força de Dorival nos bastidores.