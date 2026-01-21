Os muros da bilheteria do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, foram pichados após a goleada sofrida pela equipe para o Novorizontino, nesta terça-feira (20), por 4 a 0, pelo Paulista.

As pichações tiveram o elenco, Abel Ferreira e Leila Pereira como alguns dos alvos.

"Leila, seu negócio é roubar", "Abel, acabou a magia?", "Time sem vergonha" e "Cadê o planejamento?" foram algumas das frases de protesto.