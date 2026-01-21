A mudança de sede da semifinal da Copinha entre São Paulo e Ibrachina para o Morumbis foi resultado de um encontro entre o presidente interino do São Paulo, Harry Massis Júnior, e de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

A reportagem apurou que a troca foi um pedido pessoal do novo mandatário do Tricolor, levada a Carneiro em um encontro entre os dois nesta segunda-feira, na sede da federação.

Massis questionou a possibilidade da partida ser realizada no estádio são-paulino, em meio ao processo de alteração de local. O argumento foi de maior bilheteria e melhores condições do gramado.