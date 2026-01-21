São Paulo pede, e semifinal no Morumbis surpreende rival
A mudança de sede da semifinal da Copinha entre São Paulo e Ibrachina para o Morumbis foi resultado de um encontro entre o presidente interino do São Paulo, Harry Massis Júnior, e de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.
A reportagem apurou que a troca foi um pedido pessoal do novo mandatário do Tricolor, levada a Carneiro em um encontro entre os dois nesta segunda-feira, na sede da federação.
Massis questionou a possibilidade da partida ser realizada no estádio são-paulino, em meio ao processo de alteração de local. O argumento foi de maior bilheteria e melhores condições do gramado.
Inicialmente, o jogo aconteceria no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, casa do São Paulo nesta edição. O estado precário da grama, contudo, fez a federação avaliar novas sedes.
O clube interveio, e a decisão acabou acatada pela organizadora da Copinha. A partida acontecerá nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), valendo vaga à final, contra Cruzeiro ou Grêmio.
Ibrachina contesta
Em contato com a reportagem, um membro da delegação do adversário questionou a decisão da FPF, já que, historicamente, clubes grandes do estado não atuam em seus estádios próprios no torneio de base.
A palavra é de que o jogo inicialmente aconteceria na Arena Barueri, que vinha sediando partidas do Palmeiras e tem gramado artificial.
A reportagem fez contato com a assessoria de imprensa da Federação Paulista de Futebol, mas não recebeu uma resposta até então. A matéria será eventualmente atualizada.