O Ibrachina Futebol Clube vive nos primeiros dias de 2026 o ponto mais alto desde a sua fundação, há pouco mais de cinco anos.

A recente fama chegou com a eliminação do favorito Palmeiras nas quartas de final da Copa São Paulo de juniores, na decisão por pênaltis. Antes da proeza, o time já havia superado Atlético Mineiro e Internacional.

A ascensão do clube com sede na Mooca, tradicional bairro da zona leste da capital, não é vista com surpresa por seus dirigentes e profissionais.