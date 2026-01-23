A Flagship JADERALMEIDA, na Nova Campinas, está pronta para te receber! Corina e Alexandre Silveira são os responsáveis pela loja, que faz parte do plano de expansão de showrooms próprios e franquias, sob a bandeira jaderalmeida. Ela conta com os portfólios living, outdoor e lighting da marca, com a tradicional curadoria de produtos de Jader Almeida, que também assina todo o projeto arquitetônico em seus mais de 1.000 m². A flagship já é um sucesso na cidade e região! Me conta: você já foi conhecer? Siga em @jaderalmeida.campinas