Em tempos de viagens em família, inclusive com os pets, o Hospital Veterinário Taquaral alerta sobre o enjoo de movimento, a chamada cinetose, que provoca náusea, vômitos e ansiedade nos animais de estimação durante o percurso. O desconforto pode aumentar quando o animal associa o carro a experiências negativas, como idas ao veterinário. Uma dica de preparo é fazer passeios curtos para adaptação gradual ao carro e estímulos positivos para mostrar um deslocamento tranquilo. Evitar alimentação antes da viagem, garantir ventilação adequada, dirigir de forma suave e transportar o animal com segurança também contribuem. Em situações específicas, a orientação veterinária é importante para avaliar a necessidade de medicação.