A repressão aos protestos no Irã já teria deixado cerca de duas mil pessoas mortas, segundo uma fonte do governo iraniano ouvida pela agência Reuters. As manifestações começaram em dezembro, motivadas pela crise econômica, mas ganharam um tom político após a resposta violenta das forças de segurança, com pedidos pelo fim do regime dos aiatolás, no poder desde 1979.

A ONU disse estar “horrorizada” com a repressão e denunciou violações de direitos humanos. Após dias de bloqueio, o governo retomou parcialmente as comunicações com o exterior. Relatos de moradores falam em tiros para matar, ruas vazias, prédios incendiados e forte presença policial em Teerã.

Os Estados Unidos voltaram a ameaçar uma ofensiva contra o país, o que aumenta a tensão internacional.

