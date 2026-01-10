Procurado por email, o ICMBio não respondeu. A Prefeitura de Paraty foi procurada por telefone, mas também não houve resposta.

Um dos locais afetados em Trindade foi um estacionamento dominado pelo tráfico em 2024 e retomado no ano passado, após mobilização de moradores para reaver o terreno.

Há circulação de pessoas armadas pela vila e registros de tiroteios com a Polícia Militar nos últimos dois meses de 2025.

Um visitante que prefere não se identificar contou à reportagem que foi ameaçado por dois homens em novembro.

Ele conta que ouviu gritos repetidos de que iria morrer quando entrou em uma residência que seria alugada. Homens se aproximaram e o interpelaram por cinco minutos. O diálogo foi gravado até o momento em que um dos homens percebeu a gravação.

"Os meninos só estão aqui para não vir outra pessoa de fora zoar, como milicianos, PCC [Primeiro Comando da Capital], Terceiro Comando Puro [facção carioca rival do Comando Vermelho]. Eles estão aqui para proteger, para não vir outra facção tomar", diz um dos homens durante a conversa, a qual a reportagem teve acesso.

O visitante fez registro de ocorrência. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado na 167ª DP (Paraty) e encaminhado ao Jecrim (Juizado Especial Criminal). A polícia não informou se há investigação em curso sobre a atuação da facção na região.

Trindade vive da pesca e agricultura de subsistência e do turismo, e é visitada por quem busca contato com natureza quase inalterada. As sete praias, com águas calmas, dividem espaço com a mata atlântica, repleta de cachoeiras.