O novo ano chegou e a procura por tratamentos dentários cresce nessa época. E que tal uma limpeza sem dor e eficiente? A equipe da Clínica AltroVilela, no Jd. Guanabara, oferece essa comodidade, graças a uma tecnologia de ponta chamada Air Flow, trazida pela empresa suíça referência em odontologia, a EMS.

O aparelho indolor, que utiliza o protocolo GBT (Guided Biofilm Theraphy), é um método de limpeza que não envolve dor e tem eficácia atestada.

Nele, até a temperatura da água é diferente, em temperatura mais elevada, com micropartículas de eritritol, que é um adoçante natural anticariogênico removendo impurezas sem desconfortos nem desgaste ao esmalte dental, ao contrário do bicarbonato, empregado na higiene convencional.