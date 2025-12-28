A cidade de São Paulo pode registrar neste domingo (28) a maior temperatura para um mês de dezembro desde 1943, quando começou a série histórica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Conforme o órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, a máxima deve atingir 38°C. A tendência é que a mínima fique em 23°C.

Se a previsão dos meteorologistas do Inmet for confirmada, a Capital paulista deverá registrar o terceiro recorde do mês em menos de uma semana.