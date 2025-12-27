Um ultraleve caiu no mar em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na tarde de hoje. A aeronave de pequeno porte caiu por volta das 12h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu no mar, nas proximidades do posto 3 da praia de Copacabana.

Ainda não há informações sobre quantidade de vítimas. Equipes da corporação estão no local com motos aquáticas, embarcações infláveis, mergulhadores e apoio aéreo para as buscas.

Ultraleve teria caído de bico. "Eu estava próximo ao mar e escutei um barulho gigantesco. Quando olho é o avião, ele deu de bico na água. Ele estava voando rasteiro", falou um banhista ao TV RJ.