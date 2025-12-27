Ultraleve cai no mar na praia de Copacabana; VÍDEO
Um ultraleve caiu no mar em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na tarde de hoje. A aeronave de pequeno porte caiu por volta das 12h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu no mar, nas proximidades do posto 3 da praia de Copacabana.
Ainda não há informações sobre quantidade de vítimas. Equipes da corporação estão no local com motos aquáticas, embarcações infláveis, mergulhadores e apoio aéreo para as buscas.
Ultraleve teria caído de bico. "Eu estava próximo ao mar e escutei um barulho gigantesco. Quando olho é o avião, ele deu de bico na água. Ele estava voando rasteiro", falou um banhista ao TV RJ.
Testemunhas dizem ainda que seria um avião de publicidade. "Em Copacabana tudo acontece, um avião acabou de cair, esses aviões de propaganda. Está maior muvuca, mas acho que as pessoas estão bem", relatou o analista financeiro Rafael Zattar em vídeo publicado no X.