A ex-pivô foi um dos principais nomes da seleção brasileira de basquete durante a década de 1950. A notícia do falecimento foi confirmada pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB).

Maria Aparecida Cardoso Guimarães, conhecida como Cida Guimarães, pioneira do basquete brasileiro, morreu aos 95 anos, neste sábado. A causa da morte não foi divulgada.

A atleta conquistou dois títulos sul-americanos em 1954 e 1958 representando o Brasil. O currículo na seleção inclui ainda duas medalhas de prata e uma de bronze na mesma competição continental. Em Jogos Pan-Americanos, Cida subiu ao pódio com uma prata e um bronze.

Cida pertencia a uma família com trajetória consolidada na modalidade esportiva. Ela chegou a atuar na equipe nacional ao lado da irmã, Maria Helena Cardoso, que fez história como jogadora e técnica. Natural de Descalvado (SP), a ex-pivô teve quatro filhos.

Um de seus filhos é o ex-armador Ricardo Cardoso Guimarães, o Cadum, campeão pan-americano em 1987. Ele seguiu os passos da mãe e disputou quatro edições consecutivas dos Jogos Olímpicos entre 1980 e 1992. A família é referência na história do basquete paulista e nacional.