Atrair turistas com novidades: é assim que cidades dos litorais sul e norte de São Paulo competem entre si no fim de ano e início de verão. Santos, Praia Grande, Ubatuba e Bertioga estão entre os municípios com programação diferenciada.

No litoral sul, Praia Grande decidiu retomar o show pirotécnico no Réveillon após dois anos. No último dia do ano retrasado, balsas com fogos tombaram no mar e a atração foi cancelada. Em 2024, a prefeitura evitou o evento sob justificativa de atender pedido da população por causa do barulho.

Em 2025, os 10 minutos de fogos serão sem estampidos. Nos bairros Canto do Forte, Tupi e Caiçara, disparos ocorrerão diretamente do chão ?como já era antes de 2023. No Boqueirão, Aviação e Mirim serão lançados, de forma inédita, a partir de cubos com 15 metros de altura instalados na areia.