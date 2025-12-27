Pesquisa Datafolha mostra que 34% dos petistas se dizem de direita ou centro-direita, enquanto 14% dos bolsonaristas afirmam ser de esquerda ou de centro-esquerda.

Para cientistas políticos ouvidos pela Folha, o fenômeno pode ser explicado pela falta de clareza sobre os conceitos, pela influência do carisma pessoal de Lula e Jair Bolsonaro (PL) e pela polarização política, entre outros fatores.

Segundo a pesquisa, 47% dos brasileiros se definem como de direita ou centro-direita, e outros 28%, como de esquerda ou centro-esquerda. Ao mesmo tempo, 40% declaram ser petistas, e 34%, bolsonaristas.