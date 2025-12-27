Motoristas de SP que seguem para o litoral ou para o interior antes do Réveillon enfrentam congestionamento na manhã deste sábado (27) em algumas das principais vias do estado.

É o caso do sistema Anchieta-Imigrantes, que registrava 17 km de lentidão no sentido do litoral na SP-160 (Imigrantes), por volta das 8h30. Os excessos de veículos foram registrados nos trechos do km 23 ao km 32 e também entre o km 35 e o km 43.

Já a Anchieta tinha 4 km de trânsito congestionado, a partir do km 26, e a Cônego Domênico Rangoni, 16 km de lentidão no sentido do litoral norte, a partir do km 248.