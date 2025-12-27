DESPEDIDA
Morre Moisés Avelino, ex-governador do Tocantins, aos 85 anos
Morreu neste sábado (27), aos 85 anos, Moisés Avelino (MDB), ex-governador do Tocantins e ex-prefeito de Paraíso do Tocantins.
Avelino estava internado em um hospital particular de Palmas desde o início de dezembro. A morte foi confirmada por parentes na manhã deste sábado. A causa não foi informada.
Atual governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos) lamentou a morte. Nas redes sociais o político afirmou que Avelino foi "um homem público dedicado que ajudou a construir os alicerces do Tocantins".