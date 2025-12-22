22 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
AMBIENTES

Transformando espaços em expressões de personalidade


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

Muito mais do que fabricar móveis planejados, a Criare Collection oferece uma alternativa para que as pessoas expressem sua verdadeira essência. Através do cuidado minucioso com cada detalhe, o objetivo central é a criação do ambiente perfeito para cada tipo de personalidade, partindo do princípio de que ser diferente é o que realmente faz a diferença.

Como integrante do maior grupo moveleiro da América Latina, a empresa alia a solidez de um parque fabril de 125 mil m² à sofisticação de projetos exclusivos. Seus diferenciais refletem um compromisso inegociável com a qualidade e a experiência do cliente:

  • Excelência em Materiais: Utilização de insumos de alto padrão com inúmeras opções de cores, padrões e acabamentos.
  • Segurança Garantida: Projetos que contam com 5 anos de garantia, assegurando durabilidade e confiança.
  • Comodidade e Tecnologia: Facilidades como financeira própria e um sistema de acompanhamento on-line de pedidos, garantindo transparência do início ao fim do processo.

Com ambientes exclusivos e uma estrutura robusta, a empresa reafirma seu papel em transformar o morar em uma experiência de design e bem-estar.

Aposte para 2026! Conheça na Avenida Coronel Silva Teles, 713 - Cambuí

Comentários

Comentários