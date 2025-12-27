Em 10 de dezembro de 2025 a Austrália se tornou o primeiro país do mundo a banir o acesso às redes sociais para crianças e adolescentes com menos de 16 anos. A nova legislação impõe às plataformas digitais a obrigação de impedir a criação e a manutenção de contas por esse público, deslocando o foco da responsabilidade dos pais para as empresas de tecnologia. A medida marca uma mudança profunda na forma como os Estados passam a lidar com os impactos do ambiente digital na infância.

O que muda na prática?

A proibição não se limita a recomendações ou avisos etários. As plataformas passam a ser legalmente obrigadas a adotar mecanismos eficazes de verificação de idade e controle de acesso. Caso falhem, poderão sofrer sanções severas, incluindo multas milionárias. O objetivo é encerrar a lógica de autodeclaração de idade, historicamente ineficaz, e exigir soluções técnicas reais para proteger menores.