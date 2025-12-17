Segundo testemunhas, o tumulto começou quando o convidado, pai de um estudante, tentou interromper a apresentação do DJ ao considerar a canção “Helicóptero”, de DJ Guuga e MC Pierre, imprópria para adolescentes. A música já havia sido tocada duas vezes antes, sem incidentes, mas na terceira execução, desta vez em ritmo de funk, o homem subiu ao palco, segurou o DJ pelo braço e passou a reclamar agressivamente.

A insatisfação de um pai com a letra duma música tocada durante a festa de formatura foi o estopim para uma confusão generalizada envolvendo adultos e adolescentes na madrugada do último sábado (13), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (PE).

A cena foi registrada durante a formatura de alunos do 3º ano do ensino médio de um colégio particular, no Classic Hall. Relatos indicam que o DJ interrompeu a apresentação após a abordagem, o que gerou revolta entre os formandos e deu início a discussões, empurra-empurra e gritaria no salão.

Testemunhas afirmaram ainda que o pai aparentava estar embriagado e que outras pessoas também protestaram contra o repertório, alegando que a letra da música não seria adequada para menores de idade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o clima de tensão, com móveis arrastados, pessoas chorando e estudantes tentando conter a briga.

A direção do colégio informou que não participou da organização da festa, que ficou a cargo de uma empresa contratada. A produtora responsável pelo evento não se manifestou até a última atualização do caso.