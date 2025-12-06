A Rússia realizou o maior ataque aéreo contra a Ucrânia em semanas, na madrugada deste sábado (6), com o lançamento de mais de 700 mísseis e drones, segundo autoridades ucranianas. Sirenes de alerta foram acionadas em todo o país e ao menos três pessoas ficaram feridas na região de Kiev.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, foram detectados 704 alvos aéreos, incluindo 51 mísseis, entre eles modelos balísticos e hipersônicos, e 653 drones. As defesas antiaéreas conseguiram neutralizar a maior parte dos ataques, mas impactos foram registrados em pelo menos 29 localidades.

Explosões atingiram cidades como Poltava, Odesa, Lutsk, Zaporizhzhia e Bila Tserkva. Na região de Kiev, uma estação ferroviária em Fastiv foi destruída e casas pegaram fogo. No sudeste do país, houve incêndios em áreas residenciais e de infraestrutura, além de feridos, incluindo uma criança de 11 anos.