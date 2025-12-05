Jair Bolsonaro comunicou a aliados que vai apresentar o senador Flávio Bolsonaro como seu candidato à Presidência da República em 2026. Preso na sede da Polícia Federal em Brasília, o ex-presidente avalia que o filho deve intensificar viagens e agendas políticas para se consolidar como nome competitivo na disputa.

Leia mais: Aliados de Bolsonaro veem sucessão entre Flávio e Tarcísio

Segundo interlocutores ouvidos pelo Metrópoles, Bolsonaro considera que Flávio tem capacidade de unificar o PL e conta com forte apoio de governadores aliados, como Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. A expectativa é que o senador assuma papel mais ativo nos enfrentamentos com o presidente Lula, que buscará a reeleição.