Jair Bolsonaro comunicou a aliados que vai apresentar o senador Flávio Bolsonaro como seu candidato à Presidência da República em 2026. Preso na sede da Polícia Federal em Brasília, o ex-presidente avalia que o filho deve intensificar viagens e agendas políticas para se consolidar como nome competitivo na disputa.
Leia mais: Aliados de Bolsonaro veem sucessão entre Flávio e Tarcísio
Segundo interlocutores ouvidos pelo Metrópoles, Bolsonaro considera que Flávio tem capacidade de unificar o PL e conta com forte apoio de governadores aliados, como Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. A expectativa é que o senador assuma papel mais ativo nos enfrentamentos com o presidente Lula, que buscará a reeleição.
Dentro da família, Flávio também é visto como o nome mais moderado e capaz de transmitir mais previsibilidade a partidos do centro e ao mercado. Nesse cenário, Michelle Bolsonaro tende a disputar o Senado pelo Distrito Federal, enquanto a vaga de vice da chapa presidencial deve ser oferecida a um partido de centro. No lado governista, lideranças do PT defendem a recondução de Geraldo Alckmin como vice de Lula.
*Com informações do Metrópoles