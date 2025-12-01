Moradores que acompanhavam o início da programação de Natal em Estação, no Norte do Rio Grande do Sul, viveram momentos de pânico na noite de domingo (30). Fogos de artifício lançados durante o evento explodiram na direção do público, deixando feridos que precisaram de atendimento médico.
O Corpo de Bombeiros informou que algumas vítimas tiveram ferimentos graves e foram levadas para o Hospital São Roque, em Getúlio Vargas. A direção do hospital informou que oito pessoas receberam cuidados, foram medicadas, fizeram curativos e já foram liberadas.
Segundo imagens registradas no local, as explosões partiram do telhado de um prédio que abriga secretarias da prefeitura, em frente à Praça Municipal Guido Giazomazzi. Além de atingir quem assistia à festa, os fogos danificaram veículos estacionados nas proximidades.
O prefeito Geverson Zimermann afirmou que houve falha durante o show pirotécnico, fazendo com que os fogos se direcionassem para os lados, atingindo o público. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
A Prefeitura de Estação divulgou nota lamentando o ocorrido e afirmando que as vítimas foram atendidas prontamente, além de se colocar à disposição da comunidade.
*Com informações do G1