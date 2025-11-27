Uma recém-nascida foi encontrada por moradores em uma área de mata em São Mateus (ES), na manhã de terça-feira (25), após seu choro chamar atenção.

A bebê estava sem roupas, com o cordão umbilical e escondida atrás de um formigueiro, o que dificultou o resgate.

Segundo uma técnica de enfermagem que prestou os primeiros cuidados, ela não tinha ferimentos graves, mas estava debilitada possivelmente após passar a madrugada sob chuva. A Polícia Civil investiga o caso de abandono.