24 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CINEMA

Ator de Bacurau e O Agente Secreto, Udo Kier morre aos 81 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instagram
Além de Bacurau, Kier também esteve em produções como O Agente Secreto (2025).
Além de Bacurau, Kier também esteve em produções como O Agente Secreto (2025).

O ator alemão Udo Kier, conhecido do público brasileiro por sua atuação em Bacurau (2019), morreu aos 81 anos nesse domingo (23). A morte foi confirmada por seu marido, o artista Delbert McBride. A família não informou a causa.

Kier ganhou projeção nacional ao interpretar Michael, o líder do grupo de estrangeiros que invade o vilarejo pernambucano no filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. A atuação intensa ampliou ainda mais sua já vasta trajetória no cinema de autor.

Nascido em 1944, o ator construiu carreira internacional ao longo de mais de cinco décadas, marcada por papéis excêntricos, sombrios e muitas vezes provocativos. Foi presença constante na filmografia de Lars von Trier, com participações em títulos como Ninfomaníaca, Melancolia, Dogville, Manderlay e Dançando no Escuro. A parceria com o diretor dinamarquês consolidou sua imagem como um dos atores mais versáteis e instigantes do cinema europeu contemporâneo.

Além de Bacurau, Kier também esteve em produções como O Agente Secreto (2025), Conde Drácula (1974), Hans, o Arquiteto Nazista (2019) e Dragonetti – Blade (1998), acumulando mais de 200 trabalhos entre filmes e séries.

O longa brasileiro que o trouxe de volta aos holofotes recebeu o Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2019, dividindo o reconhecimento com Os Miseráveis, de Ladj Ly.

Comentários

Comentários