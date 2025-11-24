O ator alemão Udo Kier, conhecido do público brasileiro por sua atuação em Bacurau (2019), morreu aos 81 anos nesse domingo (23). A morte foi confirmada por seu marido, o artista Delbert McBride. A família não informou a causa.

Kier ganhou projeção nacional ao interpretar Michael, o líder do grupo de estrangeiros que invade o vilarejo pernambucano no filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. A atuação intensa ampliou ainda mais sua já vasta trajetória no cinema de autor.

Nascido em 1944, o ator construiu carreira internacional ao longo de mais de cinco décadas, marcada por papéis excêntricos, sombrios e muitas vezes provocativos. Foi presença constante na filmografia de Lars von Trier, com participações em títulos como Ninfomaníaca, Melancolia, Dogville, Manderlay e Dançando no Escuro. A parceria com o diretor dinamarquês consolidou sua imagem como um dos atores mais versáteis e instigantes do cinema europeu contemporâneo.