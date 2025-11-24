O ator alemão Udo Kier, conhecido do público brasileiro por sua atuação em Bacurau (2019), morreu aos 81 anos nesse domingo (23). A morte foi confirmada por seu marido, o artista Delbert McBride. A família não informou a causa.
Kier ganhou projeção nacional ao interpretar Michael, o líder do grupo de estrangeiros que invade o vilarejo pernambucano no filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. A atuação intensa ampliou ainda mais sua já vasta trajetória no cinema de autor.
Nascido em 1944, o ator construiu carreira internacional ao longo de mais de cinco décadas, marcada por papéis excêntricos, sombrios e muitas vezes provocativos. Foi presença constante na filmografia de Lars von Trier, com participações em títulos como Ninfomaníaca, Melancolia, Dogville, Manderlay e Dançando no Escuro. A parceria com o diretor dinamarquês consolidou sua imagem como um dos atores mais versáteis e instigantes do cinema europeu contemporâneo.
Além de Bacurau, Kier também esteve em produções como O Agente Secreto (2025), Conde Drácula (1974), Hans, o Arquiteto Nazista (2019) e Dragonetti – Blade (1998), acumulando mais de 200 trabalhos entre filmes e séries.
O longa brasileiro que o trouxe de volta aos holofotes recebeu o Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2019, dividindo o reconhecimento com Os Miseráveis, de Ladj Ly.