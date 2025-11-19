Quem quer aproveitar o feriado da Consciência Negra, neste 20 de novembro, deve encontrar um cenário disputado no litoral brasileiro. Buscas de viajantes feitas entre agosto e novembro mostram que destinos de praia ainda são preferência nacional para a folga prolongada, e incluem desde capitais movimentadas até cidades menores voltadas ao ecoturismo.

Segundo a empresa booking.com, entre os destinos que mais cresceram em interesse para o período estão Rio de Janeiro (RJ), Ubatuba (SP), Porto de Galinhas (PE), São Paulo (SP) e Maceió (AL). O Rio aparece na liderança do ranking, enquanto Ubatuba, no litoral norte paulista, figura entre os mais consultados e costuma atrair turistas em busca de trilhas, praias preservadas e áreas de mergulho.

Ubatuba: natureza, trilhas e taxa de turismo