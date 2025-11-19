Quem quer aproveitar o feriado da Consciência Negra, neste 20 de novembro, deve encontrar um cenário disputado no litoral brasileiro. Buscas de viajantes feitas entre agosto e novembro mostram que destinos de praia ainda são preferência nacional para a folga prolongada, e incluem desde capitais movimentadas até cidades menores voltadas ao ecoturismo.
Segundo a empresa booking.com, entre os destinos que mais cresceram em interesse para o período estão Rio de Janeiro (RJ), Ubatuba (SP), Porto de Galinhas (PE), São Paulo (SP) e Maceió (AL). O Rio aparece na liderança do ranking, enquanto Ubatuba, no litoral norte paulista, figura entre os mais consultados e costuma atrair turistas em busca de trilhas, praias preservadas e áreas de mergulho.
Ubatuba: natureza, trilhas e taxa de turismo
Com mais de 100 praias distribuídas ao longo da costa e extensa área de Mata Atlântica preservada, Ubatuba é conhecida também como “capital do surfe” e porta de entrada para o Parque Estadual da Serra do Mar. Caminhadas até praias isoladas, passeios de barco pelas ilhas e visitas ao Aquário de Ubatuba são programas frequentes na alta temporada.
Desde 2024, a cidade cobra a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) para visitantes que chegam de carro, moto, ônibus ou motorhome. O valor varia conforme o veículo:
-
Moto: R$ 3,50 por dia
-
Carro: R$ 13 por dia
Van: R$ 39 por dia
Ônibus: R$ 237 por dia
O pagamento pode ser feito pela internet, pelo site oficial da prefeitura, pelo aplicativo da TPA ou automaticamente por leitura de placa ao entrar na cidade. A cobrança vale apenas para quem não mora em Ubatuba e tem como objetivo custear ações de limpeza urbana, conservação das praias, gestão de resíduos e manutenção de áreas naturais - serviços pressionados pelo aumento de visitantes em feriados prolongados.
Outros destinos em alta
Porto de Galinhas, em Pernambuco, registrou forte alta no interesse dos viajantes, impulsionada pelas piscinas naturais e pelo clima quente o ano inteiro. Já Maceió continua atraindo turistas que buscam praias de mar calmo e orla estruturada. Mesmo não sendo um destino de praia, São Paulo entrou na lista, reflexo da procura por viagens curtas e de última hora, além da oferta cultural ampliada nos feriados.
A tendência de busca por destinos litorâneos reflete um comportamento já observado em pesquisas de intenção de viagem: mais de um terço dos brasileiros afirma que a praia é o melhor lugar para relaxar e se afastar da rotina, seja para ouvir o som das ondas, aproveitar o clima quente ou simplesmente desacelerar.