19 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CAPITAL DO SURFE

Ubatuba (SP) está entre os destinos mais procurados neste feriado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Prefeitura de Ubatuba
Ubatuba figura entre os mais consultados e costuma atrair turistas em busca de trilhas, praias preservadas e áreas de mergulho.
Ubatuba figura entre os mais consultados e costuma atrair turistas em busca de trilhas, praias preservadas e áreas de mergulho.

Quem quer aproveitar o feriado da Consciência Negra, neste 20 de novembro, deve encontrar um cenário disputado no litoral brasileiro. Buscas de viajantes feitas entre agosto e novembro mostram que destinos de praia ainda são preferência nacional para a folga prolongada, e incluem desde capitais movimentadas até cidades menores voltadas ao ecoturismo.

Leia mais: Aquário de Ubatuba inova em projeto de identificação de espécies

Segundo a empresa booking.com, entre os destinos que mais cresceram em interesse para o período estão Rio de Janeiro (RJ), Ubatuba (SP), Porto de Galinhas (PE), São Paulo (SP) e Maceió (AL). O Rio aparece na liderança do ranking, enquanto Ubatuba, no litoral norte paulista, figura entre os mais consultados e costuma atrair turistas em busca de trilhas, praias preservadas e áreas de mergulho.

Ubatuba: natureza, trilhas e taxa de turismo

Com mais de 100 praias distribuídas ao longo da costa e extensa área de Mata Atlântica preservada, Ubatuba é conhecida também como “capital do surfe” e porta de entrada para o Parque Estadual da Serra do Mar. Caminhadas até praias isoladas, passeios de barco pelas ilhas e visitas ao Aquário de Ubatuba são programas frequentes na alta temporada.

Desde 2024, a cidade cobra a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) para visitantes que chegam de carro, moto, ônibus ou motorhome. O valor varia conforme o veículo:

  • Moto: R$ 3,50 por dia

Carro: R$ 13 por dia

  • Van: R$ 39 por dia

  • Ônibus: R$ 237 por dia

    • O pagamento pode ser feito pela internet, pelo site oficial da prefeitura, pelo aplicativo da TPA ou automaticamente por leitura de placa ao entrar na cidade. A cobrança vale apenas para quem não mora em Ubatuba e tem como objetivo custear ações de limpeza urbana, conservação das praias, gestão de resíduos e manutenção de áreas naturais - serviços pressionados pelo aumento de visitantes em feriados prolongados.

    Outros destinos em alta

    Porto de Galinhas, em Pernambuco, registrou forte alta no interesse dos viajantes, impulsionada pelas piscinas naturais e pelo clima quente o ano inteiro. Já Maceió continua atraindo turistas que buscam praias de mar calmo e orla estruturada. Mesmo não sendo um destino de praia, São Paulo entrou na lista, reflexo da procura por viagens curtas e de última hora, além da oferta cultural ampliada nos feriados.

    A tendência de busca por destinos litorâneos reflete um comportamento já observado em pesquisas de intenção de viagem: mais de um terço dos brasileiros afirma que a praia é o melhor lugar para relaxar e se afastar da rotina, seja para ouvir o som das ondas, aproveitar o clima quente ou simplesmente desacelerar.

    Comentários

    Comentários