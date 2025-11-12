A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) apresentou nesta quarta-feira (12) detalhes sobre o funcionamento do projeto de Fair Play Financeiro para os clubes. Em um painel na COP30 -a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, em Belém-, o vice-presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, afirmou que o programa terá ênfase no monitoramento de dívidas e na redução de gastos.

"Não se pode ter um endividamento maior do que a sua capacidade de gerar receita. Então, o que o fair play vai estabelecer é um limite de endividamento baseado na receita, um percentual. E um limite para a folha salarial do elenco, também baseado nessa receita. Naturalmente, na medida em que um clube infracionar essas regras, sofrerá sanções. O fair play é um conjunto de sanções", explicou Gluck.

Entre as punições previstas no código de conduta para os clubes estão o transfer ban -que impede novas contratações-, a perda de pontos em campeonatos e o rebaixamento de divisão.