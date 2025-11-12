Após exames de rotina realizados pelo São Paulo visando a temporada 2026 detectarem alterações cardíacas no meia Oscar, o atleta de 34 anos estaria cogitando a possibilidade de se aposentar.

Na terça-feira (11), o clube do Morumbi publicou uma nota nas redes sociais em que informou que o jogador apresentou alterações em testes e foi levado ao Einstein Hospital Israelista, onde permanece em observação. Segundo o clube, seu quadro é estável.

Revelado na base do tricolor e de volta ao clube no início desta temporada após mais de uma década atuando no exterior, Oscar tem contrato válido até 2027.