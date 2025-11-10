Um empresário de Balneário Camboriú (SC) acusa a ex-namorada de aplicar “estelionato sentimental” após receber de presente um apartamento de luxo avaliado em mais de R$ 7 milhões. O caso, que começou como romance, terminou em disputa judicial, segundo o portal ND Mais.
O empresário contou que comprou o imóvel de frente para o mar “para garantir o conforto dela, caso algo me acontecesse”. Mas, ao retornar de uma viagem de negócios, encontrou outro homem no apartamento. Questionada, a mulher respondeu: “nunca gostei de você. O apartamento é meu. Vai embora.”
Ela continua morando no local, enquanto a defesa do empresário tenta reaver o patrimônio. O advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, que representa o homem, afirma que o caso se enquadra como estelionato sentimental - quando alguém finge envolvimento afetivo para obter vantagens financeiras.
A defesa alega que o relacionamento foi baseado em manipulação e má-fé. Embora o imóvel esteja registrado no nome da mulher, o advogado afirma que o presente foi obtido por engano e que o empresário busca indenização por danos materiais e morais.