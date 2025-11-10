Um empresário de Balneário Camboriú (SC) acusa a ex-namorada de aplicar “estelionato sentimental” após receber de presente um apartamento de luxo avaliado em mais de R$ 7 milhões. O caso, que começou como romance, terminou em disputa judicial, segundo o portal ND Mais.

O empresário contou que comprou o imóvel de frente para o mar “para garantir o conforto dela, caso algo me acontecesse”. Mas, ao retornar de uma viagem de negócios, encontrou outro homem no apartamento. Questionada, a mulher respondeu: “nunca gostei de você. O apartamento é meu. Vai embora.”