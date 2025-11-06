A Polícia Federal prendeu quatro advogados na manhã desta quinta-feira (6) investigados por suspeita de integrar o Comando Vermelho em Manaus, no Amazonas. Também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Os nomes dos advogados presos não foram divulgados.

De acordo com a investigação, o grupo é responsável por fazer a comunicação entre as lideranças da facção dentro e fora dos presídios. Para isso, aponta a PF, os advogados - que têm acesso privilegiado ao sistema prisional - transmitem ordens, bilhetes e deliberações estratégicas da facção, simulando atos de advocacia para disfarçar as comunicações ilícitas e repasses financeiros.