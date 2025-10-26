Trapezista morre ao cair em apresentação de circo

Na noite de sábado (25), a trapezista Vademirian Alves de Carvalho Marques, de 28 anos, conhecida como Mirinha Carvalho, morreu depois de cair da altura de aproximadamente 10 metros durante apresentação no Circo São Geraldo. A tragédia abalou o município de Cumbe, no agreste sergipano.

A artista, natural de Acajutiba (BA), foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, mas não resistiu aos ferimentos.