TRISTEZA NA CIDADE

Trapezista morre ao cair em apresentação de circo

Na noite de sábado (25), a trapezista Vademirian Alves de Carvalho Marques, de 28 anos, conhecida como Mirinha Carvalho, morreu depois de cair da altura de aproximadamente 10 metros durante apresentação no Circo São Geraldo. A tragédia abalou o município de Cumbe, no agreste sergipano.

A artista, natural de Acajutiba (BA), foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, mas não resistiu aos ferimentos.


circo_de_touros_sao_geraldo/Instagram


Mirinha, que deixa seis filhos, teve o corpo recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) ainda no sábado. A Prefeitura de Cumbe emitiu nota de pesar, destacando o talento e a dedicação da artista à arte circense, além de oferecer suporte à família e à equipe do circo. O Circo São Geraldo também lamentou a perda, celebrando o legado de Mirinha, descrita como uma figura de luz e coragem.

*Com informações da F5 News

