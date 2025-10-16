Caminhoneiro é caçado por dupla a cavalo antes de morrer; VÍDEO

Imagens de câmeras de segurança devem ajudar a Polícia Civil do Rio de Janeiro a identificar os responsáveis pela morte do caminhoneiro Jefferson Rodrigues, de 34 anos, conhecido como Cowboy. O corpo dele foi encontrado no último dia 6 num matagal de Seropédica, na Baixada Fluminense, com múltiplas perfurações por faca.

Nas gravações, Jefferson aparece perseguido por dois homens a cavalo momentos antes de desaparecer. As imagens mostram o caminhoneiro andando sozinho por uma rua da cidade, pouco antes da meia noite, quando se assusta ao ver os cavaleiros se aproximando. Ele tenta correr em direção a uma área de mato, e é seguido. Minutos depois, a dupla deixa o local.