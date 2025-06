Dicas de 'influencers' e skincare: saiba o que funciona realmente

Mas até que ponto essas orientações funcionam? E mais: será que são seguras? A Agência Einstein entrevistou dermatologistas, que analisaram algumas das dicas mais compartilhadas nas redes sociais e explicam o que tem embasamento no universo de skincare e cuidados com cabelo e unhas.

Todos os tipos de pele devem ser hidratados, inclusive as oleosas. A hidratação é essencial para manter a barreira cutânea íntegra e saudável, e contribui para garantir o viço do tecido. “Além disso, a falta de hidratação pode estimular ainda mais a produção de sebo como resposta compensatória”, acrescenta a dermatologista Juliana Casagrande, diretora científica da Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional São Paulo.

Outro ponto de atenção é que, muitas vezes, pessoas com esse tipo de pele utilizam produtos com ácidos que podem ser mais irritativos. “Nesse contexto, hidratar antes ou intercalar o uso desses ativos ajuda a reduzir a irritação e melhora a adesão ao tratamento”, observa a dermatologista Barbara Miguel, do Hospital Israelita Albert Einstein.

Para quem tem pele oleosa, o ideal é optar por hidratantes leves, em gel, sérum ou formulações oil-free, de preferência com indicação médica.

2. Lavar o cabelo todos os dias leva à queda dos fios