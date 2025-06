Polícia demole prédios 'gourmet' do tráfico na Favela da Rocinha

Três prédios, com área gourmet e piscina na cobertura, construídos irregularmente na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, começaram a ser demolidos nesta quinta (26) em uma operação conjunta da Prefeitura do Rio, Promotoria e Polícia Militar. As construções seriam utilizadas por traficantes ligados ao Comando Vermelho, segundo investigações.

Em um dos prédios, a polícia localizou uma passagem secreta para área de mata, possivelmente utilizada para fuga de criminosos.