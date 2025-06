Família de Senna liberou filme com Brad Pitt para incluir piloto

Mistura de realidade e ficção, o longa dirigido por Joseph Kosinski, em cartaz em São Paulo, foi gravado em circuitos da Fórmula 1 e leva para as telas pilotos reais, como Charles Leclerc e Lewis Hamilton, um dos produtores do projeto. Senna, por sua vez, aparece num flashback que ajuda o espectador a entender a história de Hayes.

"O Ayrton foi um piloto incrível e achamos que ele teria sido uma inspiração para o nosso protagonista, alguém para admirar", diz o produtor Jerry Bruckheimer, que teve autorização da família Senna para levar o atleta para o filme.

"Se você perguntar para qualquer piloto quem foi seu nome favorito da Fórmula 1, ou então com quem gostaria de ter corrido, quase todos vão dizer Ayrton Senna. Tínhamos que criar o mito do Sonny Hayes nos anos 1990, e eu não podia deixar passar a oportunidade de ter o Ayrton no filme", completa Kosinski.

Em "F1", Senna é apresentado como o maior rival de Hayes. Numa corrida em que eles disputam o primeiro lugar, o personagem fictício sofre um acidente e, sem hesitar, o brasileiro para seu carro para socorrer o colega de pista.