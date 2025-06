Farma Conde reforça Campanha do Agasalho em Marília

A Campanha do Agasalho 2025 em Marília ganhou um importante reforço nesta semana com a chegada de uma doação feita pela rede Farma Conde. Ao todo, mais de duas toneladas de cobertores e roupas foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade do município, incluindo mais de 1 mil cobertores novos.

A ação foi liderada pela farmacêutica Claudia Conde, fundadora da Farma Conde e presidente do Atitude Consciente. Segundo ela, a solidariedade está no DNA da empresa: "Com o Atitude Consciente, conseguimos reunir forças e promover ações coordenadas que impactam positivamente diversas comunidades. Ver essa entrega acontecer hoje em Marília nos enche de esperança e propósito", declarou.

Além da Campanha do Agasalho, o Atitude Consciente contempla outras iniciativas sociais e ambientais envolvendo as mais de 500 unidades da rede. Entre elas está a reativação do Instituto Conde, prevista para as próximas semanas, com foco em projetos voltados à população em situação de vulnerabilidade.



