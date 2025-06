Bêbado atira em carro e mata bebê que faria 2 anos amanhã; VÍDEO

Layla Sofia, de um ano e 11 meses foi morta com um tiro durante discussão de trânsito em Água Branca (SE), na madrugada de terça-feira (24). A bebê estava no banco de trás do carro da família, que voltava duma festa junina, quando foi atingida, informou a Folhapress.

O suspeito foi preso horas depois. Ele confessou o crime e afirmou que agiu após "desavença no trânsito", sem saber quem estava dentro do outro carro. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Alex estava embriagado no momento do disparo.

Durante o depoimento, Alex também confessou um homicídio anterior, em 2023, em circunstâncias semelhantes. Nos dois casos, segundo a polícia, ele estava alcoolizado. A arma usada foi adquirida de ilegalmente e foi apreendida.

No momento do crime, um adolescente estava no carro com o atirador. Alex deve responder por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.