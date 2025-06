Câmara surpreende governo e pauta aumento do IOF para hoje

Integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), parlamentares da oposição e até mesmo aliados do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmam terem sido pegos de surpresa com a decisão de Motta de pautar o PDL (projeto de decreto legislativo) que derruba o novo decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), publicado pelo Executivo no início do mês.

Leia mais: Lula defende aumento do IOF para financiar gastos públicos

Segundo relatos de dois líderes governistas e um auxiliar de Lula, ninguém do governo foi informado antes sobre a decisão de Motta - eles souberam pela publicação no X, antigo Twitter, do presidente da Câmara na noite desta terça-feira (24). Motta afirmou que o tema seria levado ao plenário nesta quarta-feira (25).