Neve no Brasil já atingiu 4 estados e 2m de altura

Em apenas outras duas ocasiões o acúmulo de neve chegou a um metro ou mais no país. Em 1957, São Joaquim (SC) registrou cerca de 1,3 metro em áreas urbanas. Já em 1985, houve um acúmulo de neve de cerca de um metro nas montanhas de Itatiaia (RJ), na serra da Mantiqueira.

O maior volume de neve já registrado no Brasil ocorreu em 1879, na cidade de Vacaria (RS). Segundo relatos da época, a neve teria atingido cerca de dois metros de altura.

Apesar de ser um fenômeno raro, ao menos quatro estados do Brasil têm registros oficiais de queda de neve: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro.

Já no século 21, a maior ocorrência de neve foi em 2013. O volume ficou muito abaixo dos recordes históricos, mas foi a maior abrangência do fenômeno até o momento, atingindo 113 cidades de Santa Catarina (quase 40% dos municípios do estado).

São Joaquim, na serra catarinense, é a cidade onde mais neva no Brasil. Entre as capitais, Curitiba e Porto Alegre já registraram o fenômeno.

O número definitivo de localidades com neve no Brasil é incerto, devido à dificuldade em confirmar dados históricos, especialmente quando há dúvidas se o gelo que caiu era de fato neve ou outro tipo de precipitação, como geada ou chuva congelada.