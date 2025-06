Neymar renova contrato com o Santos até o fim do ano

Neymar, 33, anunciou nesta terça-feira (24) a renovação de seu contrato com o Santos. O novo vínculo do jogador tem duração até o fim deste ano, com possibilidade de extensão até a Copa do Mundo de 2026.

Inicialmente, a ideia era fechar um acordo por mais um ano, mas as partes concordaram em renovar por mais seis meses. Assim, na próxima janela de transferências, Neymar terá novamente liberdade para decidir seu futuro nos gramados.

De acordo com o portal UOL, o contrato terá um salário fixo, mas desta vez sem uma meta de acordos de marketing. O Santos não vai mais explorar de formar individual os direitos de imagem de Neymar. Além disso, a dívida que a equipe tem com o atleta, de cerca de R$ 85 milhões, deverá ser paga de forma parcelada até dezembro de 2026.