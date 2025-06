Israel acusa Irã de violar trégua anunciada por Trump; Teerã nega

O ministério da Defesa de Israel afirmou nesta terça-feira (24) que ordenou novos ataques a alvos em Teerã após interceptar mísseis supostamente lançados do Irã, em desacordo com o cessar-fogo declarado poucas horas antes pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O Irã nega qualquer lançamento recente de mísseis contra Israel nas últimas horas.

A trégua foi anunciada por Trump na noite de segunda-feira, após 12 dias de confrontos intensos entre Israel e Irã. Ambas as nações haviam declarado publicamente apoio à suspensão dos ataques. Segundo Trump, Teerã avisou os EUA com antecedência, permitindo a evacuação da área. Ele classificou o ataque como uma "resposta fraca, como esperado".

Apesar das tensões iniciais, o anúncio da trégua foi recebido com alívio em várias partes do mundo. Bolsas de valores reagiram em alta e o preço do petróleo caiu, diante da expectativa de uma desescalada no maior confronto direto entre os dois países em décadas.