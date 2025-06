Médica que jogou spray de pimenta durante missa é solta

A decisão judicial impôs uma série de restrições, entre elas a proibição de frequentar qualquer templo religioso num raio de 50 km da igreja onde o caso ocorreu e a vedação de contato com as vítimas.

O episódio aconteceu na noite de domingo (22), durante uma celebração religiosa. Segundo o boletim de ocorrência, Lívia Maria Ponzoni de Abreu, de 41 anos, teria se incomodado com o comportamento de uma menina de dois anos, que brincava no corredor da igreja, e reagido com agressividade. Testemunhas relataram que, após um desentendimento com a mãe da criança, a médica se aproximou da família e disparou spray de pimenta no rosto da mulher e da filha.

A menina passou mal imediatamente, apresentando vômitos, tosse e irritação nos olhos, sendo levada ao pronto-socorro. O pai da criança também foi atingido e caiu no chão. Outras pessoas que estavam na igreja, incluindo uma gestante, também sentiram os efeitos do gás, o que obrigou a interrupção da missa e o esvaziamento do templo.

A Guarda Municipal foi acionada e encontrou a mulher trancada dentro de um carro próximo à catedral, cercada por fiéis revoltados com a situação. Após negociação, ela entregou as chaves do veículo e foi levada à delegacia. O frasco de spray foi apreendido.