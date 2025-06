Cirurgia plástica tem idade certa?

Essa é uma das dúvidas mais comuns nos consultórios. Segundo o Dr. Gerson Julio, cirurgião plástico com ampla experiência em procedimentos estéticos e reparadores, mais do que a idade, o que realmente importa é a saúde geral do paciente, a realização dos exames pré-operatórios e a indicação correta da técnica.

Então, sim, é possível realizar cirurgia plástica com segurança em diferentes fases da vida – desde que haja orientação médica especializada.