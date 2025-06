Impactos da perda auditiva

A audição desempenha um papel crucial na comunicação e no processo cognitivo. Estudos apontam que a perda auditiva não tratada pode aumentar o risco de declínio cognitivo e contribuir para o desenvolvimento de doenças como o Alzheimer. Isso ocorre porque a dificuldade em ouvir afeta a capacidade de processar informações e interagir com o ambiente, o que pode levar ao isolamento social e, consequentemente, à deterioração cognitiva.

A Caic Widex sabe a importância de cuidar da sua audição e do impacto que isso tem na sua saúde mental. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando dificuldades auditivas, não espere!