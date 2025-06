Menu digital potencializa resultados

Nos últimos anos, a sinalização digital deixou de ser um recurso complementar para se tornar uma estratégia central em muitos restaurantes. Um menu digital bem projetado é capaz de aumentar significativamente o ticket médio por cliente ao destacar itens de maior valor agregado, promover vendas adicionais de forma inteligente e proporcionar uma experiência mais fluida e envolvente. Quando o conteúdo é dinâmico, visualmente atrativo e atualizado em tempo real, o cliente é naturalmente conduzido a escolhas mais vantajosas para o negócio — sem pressão, apenas com comunicação eficaz. A GM7 acredita que a tecnologia deve servir para simplificar e potencializar resultados. A sinalização digital no ponto de venda tem o poder de transformar o momento do pedido em uma experiência estratégica, com ganhos reais em percepção de marca, agilidade no atendimento e aumento de receita.