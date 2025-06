Resgate de brasileira é suspenso de novo hoje; veja o que se sabe

As buscas por Juliana Marins, brasileira de 26 anos que caiu numa trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, foram suspensas mais uma vez devido ao mau tempo. A jovem, que fazia mochilão pela Ásia, está desaparecida desde sábado (21), após escorregar e despencar cerca de 300 metros de um desfiladeiro. A família, que acompanha a situação do Brasil, denuncia falhas graves na condução do resgate.

Apesar da interrupção, há esperança. Segundo a página oficial de resgate a Juliana nas redes sociais, dois alpinistas experientes da região estão a caminho do local onde ela caiu. “Não temos a informação se eles conseguirão dar continuidade ao resgate durante a noite, mas sabemos que há um bom reforço com equipamentos específicos para acompanhar a equipe que já está no local”, diz a publicação.

Críticas também foram direcionadas às autoridades locais. A família afirma que o parque onde aconteceu o acidente continua funcionando normalmente para turistas, enquanto a operação de resgate avança lentamente, sem estrutura adequada e sob má coordenação. “Sabiam dos riscos climáticos e não se planejaram. É negligência.”

As informações oficiais até o momento foram alvo de contestação. Autoridades indonésias e até a Embaixada do Brasil em Jacarta divulgaram, no domingo (22), que Juliana teria recebido suprimentos no local onde está. No entanto, a irmã nega: “Não chegaram até ela. A história de entrega de comida e água é falsa. Vídeos do suposto resgate também foram forjados.”