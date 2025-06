Jovem treina só um lado do corpo por 6 meses, VEJA resultado

Em meio a vídeos de abdominais, dietas e corpos simetricamente esculpidos, um jovem de 19 anos viralizou ao escolher fazer tudo diferentee. Conhecido no Instagram como “The Crooked King” (“o rei torto”, em português), ele passou os últimos 182 dias treinando apenas um lado do corpo. O resultado é um físico assimétrico de dar nó no cérebro.

Natural de Nova York (EUA), o "diferentão" focou exclusivamente nos músculos do lado esquerdo, especialmente o trapézio, aquele que vai do pescoço ao ombro. O direito, por sua vez, continua sedentário e esguio. O contraste tem despertado gargalhadas, aplausos e preocupações ortopédicas.

O treino mais esquisito da internet