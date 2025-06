Atendimento médico: Soldado é preso ao tratar capitão por 'você'

Um soldado da Polícia Militar foi preso na tarde de quarta-feira (18) no Hospital da PM, no bairro do Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, sob suspeita de desrespeitar um superior hierárquico durante um atendimento médico. O motivo: ter se referido ao capitão que o atendia como “você”. A informação é do G1.

Leia mais: Soldado do Exército denuncia agressão com vassoura por colegas

De acordo com a defesa do policial, ele estava no local como paciente e não em serviço, após sofrer deslocamento no ombro. A advogada que o acompanhava relatou que o soldado começou a gravar o atendimento por já ter conhecimento de possíveis abusos praticados por médicos militares. A gravação teria sido interrompida por ordem do capitão Marcelo Cavalcante Costa, o que levou a um bate-boca e à prisão do paciente por suposta infração ao artigo 160 do Código Penal Militar, que trata do desrespeito a superior.